"القومي للمرأة" بالمنيا يشكل غرفة عمليات لتيسير مشاركة السيدات في الانتخابات

شكل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس وإشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع غرفة عمليات لمتابعة فعاليات انتخابات مجلس النواب 2020 بمقر فرع المجلس.





وتضم اللجنة في عضويتها أحمد ثابت ونهى حشمت عضوى الفرع وإسلام فرغلي محامي الفرع ومسئول مكتب الشكاوى للمتابعة على مدار الساعة خلال يومي الانتخابات من خلال أعضاء الفرع والرائدات الريفيات والمتطوعات في مراكز المنيا التسعة لرصد المشكلات التي تحول دون تمكين سيدات المحافظة اللاتي لهن حق الانتخاب من الإدلاء بأصواتهن وممارسة حقوقهن السياسية.





ويمثل فرع المجلس فى غرفة عمليات المحافظة صباح رمضان عضو الفرع لتيسير التواصل مع المسئولين لتذليل العقبات وحل مشكلات السيدات فور رصدها سواء من خلال المرور علي اللجان أو ما يرصده مكتب شكاوي المرأة على الخط الساخن 15115.





وانطلقت اليوم السبت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في ١٠٢٤٠ لجنة فرعية بدوائر ١٤ محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.





وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.





وتنطلق عملية التصويت على مدار يومي الاقتراع من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وتعقيم كل اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع وكذلك إلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.



