"القومي للمرأة" بالمنيا يشكل غرفة عمليات لتيسير مشاركة السيدات في الانتخابات

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
Advertisements
شكل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس وإشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع غرفة عمليات لمتابعة فعاليات انتخابات مجلس النواب 2020 بمقر فرع المجلس.

وتضم اللجنة في عضويتها أحمد ثابت ونهى حشمت عضوى الفرع وإسلام فرغلي محامي الفرع ومسئول مكتب الشكاوى للمتابعة على مدار الساعة خلال يومي الانتخابات من خلال أعضاء الفرع والرائدات الريفيات والمتطوعات في مراكز المنيا التسعة لرصد المشكلات التي تحول دون تمكين سيدات المحافظة اللاتي لهن حق الانتخاب من الإدلاء بأصواتهن وممارسة حقوقهن السياسية.

ويمثل فرع المجلس فى غرفة عمليات المحافظة صباح رمضان عضو الفرع لتيسير التواصل مع المسئولين لتذليل العقبات وحل مشكلات السيدات فور رصدها سواء من خلال المرور علي اللجان أو ما يرصده مكتب شكاوي المرأة على الخط الساخن 15115.

وانطلقت اليوم السبت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في ١٠٢٤٠ لجنة فرعية بدوائر ١٤ محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وتنطلق عملية التصويت على مدار يومي الاقتراع من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وتعقيم كل اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع وكذلك إلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

فيما تم تأجيل انتخابات النظام الفردي بدائرة دير مواس بالمنيا بعد إدراج مرشحا جديدا فى القائمة النهائية للمرشحين، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وسيتم تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات على المقاعد الفردية بها، على أن تجرى انتخابات القائمة بذات الدائرة حاليا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نواب 2020 مشاركه السيدات بوابة الفجر انتخابات مجلس النواب 2020 الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 21 ساعة

القصة الكاملة.. ماذا كان يقصد "ترامب" بتفجير سد النهضة؟

منذ حوالي 4 ساعات

زهير المترجي يخترق جدار موسيماني للمرة الأولى

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 23 ساعة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

"فيفا" يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 29 دقيقة

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

محافظ الدقهلية لمديرة المدرسة المفصولة: قراراتي تجاهك كانت لصالح التلاميذ

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»