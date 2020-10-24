أسعار العملات العربية ترتفع أمام الجنيه .. والدينار الكويتي يقفز 7 قروش في أسبوع

شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ارتفاعات قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما ارتفع سعر صرف كلا من الريال السعودي و الدرهم الأماراتي.





وقفز سعر صرف الدينار الكويتي وفقا لتعاملات البنك المركزي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 7 قروش ليصل إلى مستويات 51.17 جنيه للشراء و 51.57 جنيه للبيع مقارنة مع 51.10 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد أسعار صرف باقي العملات العربية فقد سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي ارتفاعات بقيمة قرشا واحد ليصل إلى مستويات 4.26 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع، كما ارتفع الريال السعودي بنفس القيمة ليصل إلى مستويات 4.17 جنيه للبيع و4.20 جنيه للشراء وفقا لتعاملات البنك المركزي المصري.