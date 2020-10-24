محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
قام اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بتفقد اللجان الانتخابية بمركز ومدينة دمنهور، مؤكدا علي الواجب الوطني فى التوعية بأهمية المشاركة فى العرس الانتخابى كواجب وطني، مشيدا بالحضور الكبير للمرأة البحراوية.

وتابع سير عمل اللجان الانتخابية بمدارس عمر كامل الوكيل الثانوية بنات، دمنهور الثانوية العسكرية، محمد خميس المتميزة الرسمية لغات، السيدة زينب الابتدائية، ومعاذ بن جبل الثانوية بنات.

وأشاد المحافظ بوعى المواطنين والاقبال المتزاید لمواطنين لإتمام الاستحقاق الدستوري مع حرصهم علي الالتزام بارتداء الكمامات والحضور بالرقم القومي، كما أكد على إنتظام فتح جميع اللجان الإنتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة حيث قام ظهر اليوم بجوله ميدانية بمركز ومدينة دمنهور لمتابعة سير العملية الانتخابية وتهيئة المناخ الملائم امام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وعبر المحافظ عن ثقته فى وعى المواطنين بالمشاركة فى العملية الانتخابية وأن تظهر بصورة تليق بمحافظة البحيرة والديمقراطية التي تنالها الآن الدولة تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويؤكد المحافظ علي تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الإنتخابية وذلك بتوفير كافة الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الإنتخاب مع توفير مظلات وأماكن إنتظار للعمل على راحه الناخبين ومقاعد لكبار السن والناخبين وتنظيم اماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف اعمال التعقيم بها.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 4 مليون و12 ألف و338 ناخب، بإجمالي عدد المراکز الإنتخابية 653 لجنة وعدد الدوائر 9 واللجان الفرعية 1296 لجنة.

وهناك عدد 214 مرشحا يتنافسون في عدد 9 دوائر علي 18 مقاعد فردية بانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة.

الدائرة الأولي ومقرها قسم دمنهور وتضم مركز وقسم دمنهور 36 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، الدائرة الثانية ومقرها قسم كفر الدوار وتضم مركز وقسم كفر الدوار 29 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص وتضم مركزا أبو حمص وادكو 23 مرشحا للمنافسة على مقعدين.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية وتضم مراكز المحمودية ورشيد والرحمانية 26 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى وتضم مركز حوش عيسى 16 مرشحا للمنافسة على مقعد واحد، الدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات وتضم مركز الدلنجات 16 مرشحا للمنافسة على مقعد واحد.

الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو المطامير وتضم مراكز أبو المطامير ووادي النطرون وغرب النوبارية 21 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود وتضم مركزا إيتاي البارود وشبراخيت 22 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة وتضم مركزا كوم حمادة وبدر 25 مرشحا للمنافسة على مقعدين.
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)
محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)

أخبار تهمك

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

القصة الكاملة.. ماذا كان يقصد "ترامب" بتفجير سد النهضة؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

زهير المترجي يخترق جدار موسيماني للمرة الأولى

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ ساعة و نصف

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ الدقهلية لمديرة المدرسة المفصولة: قراراتي تجاهك كانت لصالح التلاميذ

منذ ساعة و 27 دقيقة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

"فيفا" يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»