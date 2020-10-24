محافظ البحيرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور (صور)

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قام اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بتفقد اللجان الانتخابية بمركز ومدينة دمنهور، مؤكدا علي الواجب الوطني فى التوعية بأهمية المشاركة فى العرس الانتخابى كواجب وطني، مشيدا بالحضور الكبير للمرأة البحراوية.



وتابع سير عمل اللجان الانتخابية بمدارس عمر كامل الوكيل الثانوية بنات، دمنهور الثانوية العسكرية، محمد خميس المتميزة الرسمية لغات، السيدة زينب الابتدائية، ومعاذ بن جبل الثانوية بنات.



وأشاد المحافظ بوعى المواطنين والاقبال المتزاید لمواطنين لإتمام الاستحقاق الدستوري مع حرصهم علي الالتزام بارتداء الكمامات والحضور بالرقم القومي، كما أكد على إنتظام فتح جميع اللجان الإنتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة حيث قام ظهر اليوم بجوله ميدانية بمركز ومدينة دمنهور لمتابعة سير العملية الانتخابية وتهيئة المناخ الملائم امام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



وعبر المحافظ عن ثقته فى وعى المواطنين بالمشاركة فى العملية الانتخابية وأن تظهر بصورة تليق بمحافظة البحيرة والديمقراطية التي تنالها الآن الدولة تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويؤكد المحافظ علي تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الإنتخابية وذلك بتوفير كافة الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الإنتخاب مع توفير مظلات وأماكن إنتظار للعمل على راحه الناخبين ومقاعد لكبار السن والناخبين وتنظيم اماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف اعمال التعقيم بها.



ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 4 مليون و12 ألف و338 ناخب، بإجمالي عدد المراکز الإنتخابية 653 لجنة وعدد الدوائر 9 واللجان الفرعية 1296 لجنة.



وهناك عدد 214 مرشحا يتنافسون في عدد 9 دوائر علي 18 مقاعد فردية بانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة.



الدائرة الأولي ومقرها قسم دمنهور وتضم مركز وقسم دمنهور 36 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، الدائرة الثانية ومقرها قسم كفر الدوار وتضم مركز وقسم كفر الدوار 29 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص وتضم مركزا أبو حمص وادكو 23 مرشحا للمنافسة على مقعدين.



الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية وتضم مراكز المحمودية ورشيد والرحمانية 26 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى وتضم مركز حوش عيسى 16 مرشحا للمنافسة على مقعد واحد، الدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات وتضم مركز الدلنجات 16 مرشحا للمنافسة على مقعد واحد.



الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو المطامير وتضم مراكز أبو المطامير ووادي النطرون وغرب النوبارية 21 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود وتضم مركزا إيتاي البارود وشبراخيت 22 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة وتضم مركزا كوم حمادة وبدر 25 مرشحا للمنافسة على مقعدين.