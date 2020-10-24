بفستان أنيق.. يسرا تشارك جمهورها إطلالتها فى حفل مهرجان الجونة السينمائي

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تحرص الفنانة يسرا على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، من حفل مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومثيرة حيث اعتمدت على فستان أحمر طويل ومكياج بسيط أظهر جمال ملامحها.



يُذكر أن يسرا خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.