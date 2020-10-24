محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة (صور)

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تفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم السبت، عددًا من مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب ٢٠٢٠ بمدينة الغردقة، لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص ( تطهير وتعقيم اللجان وتركيب بوابات التطهير )



وخلال الجولة التفقدية دعا محافظ البحر الأحمر، المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدًا أنها واجب وطني، موضحًا علي ضرورة تجهيز أماكن انتظار للناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم اللازم للاطقم والفرق المسئولة عن أجهزة التعقيم والتطهير في كل لجنة.



وأوضح حنفي أن البحر الاحمر بها ثلاثة دوائر انتخابية تنقسم الي ٧٦ مركز انتخابي بعدد ١٠٩ لجنة فرعية ؛ تضم الدائرة الأولى مدينة ( الغردقة -رأس غارب ) وتنقسم الي ٣٧ مقر انتخابي بمدينة الغردقة بواقع ٥٨ لجنة فرعية ومدينة رأس غارب ٧ مقرات انتخابية بإجمالي ١١ لجنة فرعية ؛ وتضم الدائرة الثانية مدينة ( سفاجا - القصير - مرسي علم ) وتنقسم إلي ٢٧ مركز انتخابي و٣٥ لجنة فرعية ؛ أما الدائرة الثالثة فتضم مدينة( الشلاتين - حلايب ) وتنقسم الي ٥ مراكز انتخابية و٥ لجان فرعية، مشيرًا إلي أن اللجان الإنتخابية تستقبل ٢٩٨ ألف و٥٧٣ ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.



وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه تم تجهيز غرفة عمليات بمجالس المدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة ؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظةً بلحظة وتلقي الشكاوي موضحًا بأنه تم رفع درجة الاستعداد التام بكل الوحدات الصحية وعمل خطة طوارئ.



وفي نهاية الجولة التفقدية وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الشكر لرجال الشرطة لدورهم في تأمين مقار ولجان إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ وظهور العميلة الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة ؛ مضيفًا أنه لمس بنفسه الاجراءات الأمنية التي وضعتها قوات الشرطة لتأمين الإنتخابات، والتصدي لأي محاولات من شأنها أن تعكر صفو العملية الإنتخابية.



رافق المحافظ خلال الجولة العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ؛ بالإضافة إلي عددًا كبير من القيادات الأمنية بالمحافظة.

