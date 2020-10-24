تراجع حاد في إيرادات أكبر شركات المشروبات الصينية

سجلت كبرى شركات صناعة المشروبات الصينية إيرادات بقيمة 297.39 مليار يوان (حوالي 44.38 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وفق ما ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الوزارة أن هذه القراءة تعكس انخفاضا بواقع 9.5 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وخلال فترة يناير- أغسطس، تقلصت أرباح كبرى شركات صناعة المشروبات الصينية، التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان، بنسبة 4.3 بالمئة إلى 31.19 مليار يوان، بحسب الوزارة.

وبلغ إنتاج هذه الشركات 112.38 مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بانخفاض 8.1 بالمئة على أساس سنوي. بيد أن هذه الشركات حققت نموا في الإنتاج بمعدل 1.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس ليصل حجم الإنتاج إلى 17.66 مليون طن.