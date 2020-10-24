تراجع حاد في إيرادات أكبر شركات المشروبات الصينية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:34 م
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
الفجر الاقتصادي
Advertisements

سجلت كبرى شركات صناعة المشروبات الصينية إيرادات بقيمة 297.39 مليار يوان (حوالي 44.38 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وفق ما ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الوزارة أن هذه القراءة تعكس انخفاضا بواقع 9.5 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وخلال فترة يناير- أغسطس، تقلصت أرباح كبرى شركات صناعة المشروبات الصينية، التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان، بنسبة 4.3 بالمئة إلى 31.19 مليار يوان، بحسب الوزارة.

وبلغ إنتاج هذه الشركات 112.38 مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بانخفاض 8.1 بالمئة على أساس سنوي. بيد أن هذه الشركات حققت نموا في الإنتاج بمعدل 1.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس ليصل حجم الإنتاج إلى 17.66 مليون طن.


أخبار تهمك

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

زهير المترجي يخترق جدار موسيماني للمرة الأولى

منذ ساعة و 25 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

"فيفا" يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ ساعة و 19 دقيقة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

القصة الكاملة.. ماذا كان يقصد "ترامب" بتفجير سد النهضة؟

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»