رئيس الإسكندرية الأزهرية يبحث استعدادات تدريبات المعلمين بالأكاديمية المهنية (صور)

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استقبل الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم السبت، الدكتورة سحر نورالدين مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين بالإسكندرية، وذلك في إطار التعاون بين المنطقة، والأكاديمية؛ لبحث الاستعدادات لتدريبات المعلمين في المرة القادمة.

جاء ذلك بحضور محمد المصري مدير إدارة الجودة، وعصام آدم مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، ونادرة إبراهيم موجه عام الحاسب الآلي، ومحمد كرسون عضو إدارة التدريب.

وقد أكد "هاشم" على حرص الأزهر الشريف على تدريب المعلمين على كل ما جديد بالعملية التعليمية؛ لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية للعملية التعلمية، ووجود العديد من المدربين المعتمدين ذوي الكفاءات من منطقة الإسكندرية، كما أكدت الدكتورة سحر نورالدين على أن الأزهر الشريف منارة العلم.