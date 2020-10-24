رئيس الإسكندرية الأزهرية يبحث استعدادات تدريبات المعلمين بالأكاديمية المهنية (صور)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
استقبل الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم السبت، الدكتورة سحر نورالدين مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين بالإسكندرية، وذلك في إطار التعاون بين المنطقة، والأكاديمية؛ لبحث الاستعدادات لتدريبات المعلمين في المرة القادمة.
جاء ذلك بحضور محمد المصري مدير إدارة الجودة، وعصام آدم مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، ونادرة إبراهيم موجه عام الحاسب الآلي، ومحمد كرسون عضو إدارة التدريب.
وقد أكد "هاشم" على حرص الأزهر الشريف على تدريب المعلمين على كل ما جديد بالعملية التعليمية؛ لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية للعملية التعلمية، ووجود العديد من المدربين المعتمدين ذوي الكفاءات من منطقة الإسكندرية، كما أكدت الدكتورة سحر نورالدين على أن الأزهر الشريف منارة العلم.

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

منذ ساعة و 25 دقيقة

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

القصة الكاملة.. ماذا كان يقصد "ترامب" بتفجير سد النهضة؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

زهير المترجي يخترق جدار موسيماني للمرة الأولى

منذ أقل من ساعتين

"فيفا" يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 11 دقيقة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»