"مفاجأة.. أحمد رزق بكامل لياقتة البدنية في مهرجان الجونة.. والجمهور: إنت بتصغر؟

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشر الفنان أحمد رزق مجموعة من الصور له وذلك من مهرجان الجونة السينمائي عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهر"رزق" في الصور بكامل لياقته البدنية واناقته وبحسم متناسق ونحيف نوعاً ما وكان يرتدي بدلة بيضاء في أسود وببيون أسود، وظهر في صورة من الصور يقف لجوار الفنان هاني رمزي والفنان خالد أنور.


وتفاعل جمهور"رزق" مع الصور حيث علقو قائلين :"ما شاء الله أنت بتصغر بالعمر منور الدنيا يا فنان ربنا يحفظك ، حبيبي قمر وشياكة يا نور عيني ربنا يخليك لينا، قمر يا رزق، منور يافنان"


يشار إلي إنتلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وحضر حفل الإفتتاح كل من أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوي، خالد النبوي، أشرف زكي، عمرو سعد، سمير صبري، هاني رمزي،جمال سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، وغيرهم من نجوم الفن .

و تقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة، مع الإلتزام بكافة إجرائات السلامة.

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