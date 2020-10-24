وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يدلى بصوته في إنتخابات مجلس النواب (صور)

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أدلى القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بصوته الانتخابى فى إنتخابات مجلس النواب بمدرسة النهضة بمدينة الغردقة.

وأكد القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصرى أصيل، موضحًا أنه تم توجيه شعب الكنيسة بالخروج للانتخابات مجلس النواب للمشاركة الفعالة لنبعث برسالة إلى العالم أجمع أننا على قدر عالى من المسؤولية.



وأوضح وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، فى تصريحات خاصة ل"لفجر"، أن الكنيسة الكاثوليكية دعت شعب الكنيسة بالخروج دون التأثير على أصواتهم ولكن من أجل المشاركة، مشيرًا أن كل شخص له مطلق الحرية في الاختيار من وجهة نظره.





وكانت شهدت محيط لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، تاهب أمنى وتشديدات مكثفة بمحيط اللجان قبل افتتاحها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020.



وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط اللجان بصدادات مرورية لتأمينها وعدم السماح بالسيارات بالوقوف بجوارها، كما شهدت اللجان عملية مرور مشددة من قبل القيادات الامنية المختلفة وتضم محافظة البحر الأحمر 109 لجان على مستوى المحافظة.







وكانت أنهت محافظة البحر الأحمر استعدادها النهائية لاستقبال الانتخابات البرلمانية، المقرر إقامتها بالمحافظة اليوم السبت وبعد غد الأحد، ضمن محافظات المرحلة الأولى، حيث قامت الوحدات المحلية بتركيب المظلات الخارجية وتعقيم وتنظيف اللجان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وفي مدينة الغردقة، قام مجلس المدينة برئاسة اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، بأعمال تركيب مظلات وتوفير كراسي للانتظار وكراس متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة للمعاقين وكبار السن أمام جميع المقرات لانتظار الناخبين والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم لمواجهة وعدم انتشار فيروس كورونا.







وأكد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، أن قسم الكهرباء بالوحدة المحلية قام بالمرور على جميع المقرات واللجان الانتخابية للتأكيد على جاهزيتها وتدعيم الإنارة العامة بداخل المقرات ومحيطها وتدعيمها بالكشافات اللازمة، وكذلك التأكيد على سلامة المداخل والمخارج وتوفير عامل الأمن والأمان لسلامة سير العملية الانتخابية، مؤكدا على توفير الإنارة بجميع المقرات الانتخابية ومحيطها والتأكيد على جاهزيتها وسلامة المداخل والمخارج لجميع اللجان.







وأضاف رئيس مدينة الغردقة، أنه تم تجهيز غرفة عمليات بمجلس المدينة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، لسرعة تداول المعلومات وتلقى الشكاوى ورفع درجة الاستعداد التام بكافة الوحدات الصحية وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المدينة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.



وأوضح رئيس مدينة الغردقة أن المدينة بها 37 مقر انتخابيا، بواقع 58 لجنة فرعية جميعهم جاهزين لاستقبال الناخبين بمدينة الغردقة.



وفي مدينة رأس غارب قال اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة إنه تم الانتهاء من إنشاء مظلات أمام المقرات الانتخابية واللجان استعداد لبدء عملية الاقتراع لمجلس النواب 2020.







وأضاف رأفت أنه تم إنشاء المظلات أمام 7 مقرات انتخابية بمدينة رأس غارب حفاظا على الصحة العامة وحفاظا الناخبين من أشعة الشمس وكذا لراحة كبار السن ولحسن سير العملية الانتخابية في أمن وسلامة وراحة المواطنين.



وتابع أنه تم تزويد المقرات واللجان الانتخابية بكراسي متحركة حفاظا على راحة وصحة الناخبين من ذوي القدرات الخاصة ولممارسة حقوقهم الدستورية في أمن وسلام، كذلك وتطهير المقرات واللجان الانتخابية براس غارب استعداد انتخابات مجلس النواب



وأوضح أن مدينة رأس غارب تضم 7 مقرات انتخابية بإجمالي 11 لجنة فرعية جاهزة تماما لاستقبال الاستحقاق الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب.







وفي مدينة القصير أكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، على ضرورة الالتزام بالحياد التام بين مرشحي انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها على مدار يومي 24 و25 من شهر أكتوبر الجاري، مؤكدًا على كافة الأجهزة التنفيذية بالمدينة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.



وأشار رئيس المدينة إلى أن جميع القطاعات المعنية، تقوم باستعدادات مكثفة لاستقبال انتخابات مجلس النواب، مشددا على تكثيف الجهود للانتهاء من كافة متطلبات اللجان.



وفي مرسي علم قام اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسى علم بمتابعة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.



وأكد رئيس المدينة على أنه تم إعداد كافة التجهيزات اللازمة للمقرات الانتخابية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومستوى النظافة العامة بمحيط اللجان وداخل اللجان الانتخابية، وتوفير مصدر طاقة بديل، وخط تليفون أرضى، وكرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة، وإقامة استراحات ومظلات لكبار السن حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، مشيرا بتجهيز أماكن إقامة المشرفين على العملية الانتخابية وتوفير كافة وسائل الإعاشة لهم.





وأوضح عدلي أنه سيتم ربط غرفة عمليات الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، وذلك لسرعة تداول المعلومات وتلقى الشكاوى ورفع درجة الاستعداد التام بكافة الوحدات الصحية وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المدينة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء العملية الانتخابية.



وأنهت غرفة متابعة الانتخابات برئاسة المستشار أسامة عنبر رئيس المحكمة جميع الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب السبت المقبل، حيث تضم محافظة البحر الأحمر 3 لجان عامة بالثلاث دوائر انتخابية، ويبلغ عدد اللجان الفرعية بها 109 لجنة فرعية.