صلاح يستهدف إنجازا جديدا ضد شيفيلد يونايتد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستهدف الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي تحقيق الكثير من الأرقام المميزة قبل موقعة شيفيلد يونايتد التي يخوضها الريدز اليوم السبت على ملعب أنفيلد لحساب مباريات الجولة السادسة من البريميرليج.


ويسعى صلاح لزيادة غلته التهديفية في الموسم الرابع توالياً له مع ليفربول والوصول إلى الهدف السابع خلال الموسم الجاري كما يستهدف تسجيل الهدف رقم 101 له في جميع البطولات بعد أن إقتحم نادي المائة بهدفه الجولة الماضية في شباك نادي إيفرتون خلال الموقعة التي إنتهت بين الفريقين بالتعادل 2-2.


يُذكر أن صلاح إحتاج لأربعة دقائق فقط لتسجيل هدف ليفربول الاول في شباك نادي شيفيلد يونايتد في أولى المباريات التي خاضها ليفربول للعام الجاري 2020 ضد شيفيلد.

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صلاح شيفيلد يونايتد الدوري الانجليزي

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