الجنس الناعم يتصدر.. إقبال نسائي للتصويت في انتخابات النواب

تصدرن المشهد الانتخابي، للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب، حيث حرصت السيدات، على التواجد منذ الصباح الباكر، أمام مقار اللجان، ليسطرن مشهدا تاريخيا.





ويرصد " الفجر "، تفاصيل المشاركة النسائية في انتخابات مجلس النواب.





مشاركة السيدات

تصدرت السيدات في جميع محافظات مصر، المشهد الانتخابي للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب، حيث حرصن على التواجد أمام اللجان منذ الصباح الباكر.





وخرجن السيدات، للإدلاء بأصواتهن، استجابة، لدعوة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، للسيدات، ممن لهن حق التصويت الإنتخابى أن يخرجن بكثافة هن وجميع أفراد أسرهن للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020، وممارسة حقهن الدستورى والإدلاء بأصوتهن.





مشاركة سياسية

وأثبتت المرأة المصرية، مشاركتها السياسية في جميع الاستحقاقات السياسية التي تم عقدها خلال الفترة الماضية على ما تتمتع به من حس وطنى عال ومدى تفانيها في حبها واخلاصها لتراب هذا الوطن فقد كانت مشاركتها بمثابة الفيصل في جميع هذه الاستحقاقات السياسية.





الشرطة النسائية

وسطرت الشرطة النسائية، مشهد تاريخي، في مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالكراسي المتحركة، ومساعدة السيدات في الوصول للجان والتصويت.





متابعة ميدانية للسيدات

وأعلن المجلس القومي للمرأة، عن فرق متابعة ميدانية، للجان تصويت السيدات تنطلق للتنقل بين اللجان العامة والفرعية للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية ومتابعة حركة توافد السيدات على اللجان ورصد أي عرقلة للتصويت أو التأثير على إرادة الناخبات.





وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.





ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.





وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.





يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.





يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.





وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.





ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



