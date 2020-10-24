رئيس لجنة انتخابية لـ"الفجر": إقبال كبير ومشاركة قوية من السيدات (فيديو وصور)

قال المستشار حسين الجمل، رئيس اللجنة الانتخابية رقم ٨، دائرة نجع حمادي ودشنا والوقف، بمحافظة قنا، إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد وكبير وبنسبة عالية من السيدات، وهذا يدل على اهتمام المواطنين بالواجب الوطني للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.





وأكد رئيس اللجنة الانتخابية، أنه تم التشديد على كافة التدابير اللازمة والاحترازية، من ارتداء كمامة وتطهير بالكحول، والالتزام بالمسافات البينية، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدا بوعي المواطنين في الالتزام بضوابط وتعليمات اللجان والهيئة الوطنية للانتخابات.





وكانت اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، استعدت لاستقبال الناخبين، الراغبين بالأدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020 بقرابة 670 لجنة فرعية موزعة على جميع مراكز المحافظة.





وبلغ إجمالي المرشحين المحتملين في جميع الدوائر، 138 مرشحا، منهم في دائرة مركز وبندر قنا 37 مرشحا، يتنافسون على مقعدين، وقوص وقفط ونقادة 41 مرشح، يتنافسون على مقعدين ونجع حمادي ودشنا والوقف 31 مرشح، يتنافسون على 3 مقاعد، وأبوتشت وفرشوط 29 مرشح، يتنافسون على مقعدين.





وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم تفقد عدد من المقرات الانتخابية بمدن أبو تشت وفرشوط ونجع حمادي والوقف للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس النواب.





وأكد الداودي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سوف تسخر كافة إمكانياتها لتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الإنتخابية حيث وفرت استراحات وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما جرى التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري ومديرية الصحة لتوفير متطوعين من الشباب والفتيات لتنظيم دخول وخروج الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي.





كما تفقد المحافظ مقرات إقامة المشرفين على الانتخابات للتأكد من جاهزيتها مؤكدا على أنه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم جميع اللجان الانتخابية داعيا جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري.



