بمواردها وخبراتها.. الإمارات شريك أساسي في حماية أطفال العالم

كتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتير، قال فيها إن الإمارات شريك أساسي في حماية أطفال العالم من شلل الأطفال.

وأضاف بن زايد: "في اليوم العالمي لشلل الأطفال.. نحيي الأبطال العاملين في الخطوط الأمامية الذين يواصلون مهامهم رغم التحديات التي تفرضها جائحة كورونا".

وتابع بن زايد: "بتضافر الجهود ودعم المبادرات العالمية.. سنتمكن من القضاء على شلل الأطفال.. الإمارات شريك أساسي في حماية أطفال العالم من هذا المرض".

وكانت الإمارات، قدمت منذ عام 2014، الكثير من مواردها وخبراتها ميدانياً في باكستان من خلال حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال؛ حيث وفرت أمصال التطعيم والمساعدات إلى المناطق النائية هناك، والتي كان يتعذر الوصول إليها في السابق.

ولطالما مارست الإمارات دوراً رائداً في مكافحة انتشار مرض شلل الأطفال على الصعيد الدولي مستلهمة في ذلك الأسس والمُثل التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث ساهمت بالتعاون مع شركائها بفعالية في الجهود الدولية في هذا الصدد.