محافظ المنيا: انتظام التصويت في جميع لجان انتخابات مجلس النواب.. صور
السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:41 م
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام التصويت لليوم الأول، في لجان انتخابات مجلس النواب البالغ عددها (511) مركزا انتخابيا، موزعين على (1099) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3مليون و482 ألف و424 ناخب، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.
أكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أي مخالفات مؤثرة في سير العملية الانتخابية حتي الآن، وتسير العملية الانتخابية بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.
ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب، حيث ترأس محافظ المنيا صباح اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، حيث تقوم الغرفة برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.