محافظ المنيا: انتظام التصويت في جميع لجان انتخابات مجلس النواب.. صور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام التصويت لليوم الأول، في لجان انتخابات مجلس النواب البالغ عددها (511) مركزا انتخابيا، موزعين على (1099) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3مليون و482 ألف و424 ناخب، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

أكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أي مخالفات مؤثرة في سير العملية الانتخابية حتي الآن، وتسير العملية الانتخابية بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب، حيث ترأس محافظ المنيا صباح اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، حيث تقوم الغرفة برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.
محافظ المنيا: انتظام التصويت في جميع لجان انتخابات مجلس النواب.. صور
محافظ المنيا: انتظام التصويت في جميع لجان انتخابات مجلس النواب.. صور
محافظ المنيا: انتظام التصويت في جميع لجان انتخابات مجلس النواب.. صور
محافظ المنيا: انتظام التصويت في جميع لجان انتخابات مجلس النواب.. صور
محافظ المنيا: انتظام التصويت في جميع لجان انتخابات مجلس النواب.. صور
محافظ المنيا: انتظام التصويت في جميع لجان انتخابات مجلس النواب.. صور
محافظ المنيا: انتظام التصويت في جميع لجان انتخابات مجلس النواب.. صور
محافظ المنيا: انتظام التصويت في جميع لجان انتخابات مجلس النواب.. صور

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