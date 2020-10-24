



اعرف الآن موعد اجازة مولد النبي 2020 بعد قرار مجلس الوزراء.. وأصل الاحتفال بذكرى المولد النبوي





إجازة مولد النبي 2020، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية عن بدء شهر ربيع الأول 1442 هجرياً في اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري 2020 وفقاً لما أشارت إليه الحسابات الفلكية، نوهت مصادر حكومية على أن يوم الخميس المقبل الموافق التاسع والعشرين من الشهر الجاري، والثاني عشر من ربيع الأول عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكل من المصالح الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع العام للشركات والأعمال، والهيئات الحكومية العامة، وكافة الوزارات، والوحدات المحلية بمناسبة المولد النبوي الشريف 2020.





إجازة مولد النبي 2020

اعتاد المصريون على أن يحتفلوا بـ إجازة مولد النبي ٢٠٢٠ بشراء الحلوى بكافة أشكالها وأنواعها، حيث توارث الأبناء تلك العادة من الأباء على مر الزمان، لذلك نرى إنتشار الحلوى في الكثير من المحلات قبل قدوم تلك المناسبة بأيام معدودة، وأيضاً يعتاد البعض على استقبالها بمدح النبي صلى الله عليه وسلم بالقصائد والشعر، وذكر سيرته وحياته.





أصل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

رجح أهل العلم أن المولد النبوي الشريف في اليوم 12 من ربيع الأول، أما عن أول من احتفل به فقد أشارت المراجع التاريخية أنه:





- هو حاكم أربيل الملك أبو سعيد كوكبري.





- احتفل بعده الفاطميّون به أيضاً حتى عام 488 هجرياً، حيث أمر الخليفة المستعلي بوقف الاحتفال بتلك المناسبة.





- بعد ذلك أصبح الاحتفال يقتصر على إلقاء الأناشيد، والمدح، وإخراج الصداقات، والحلوى، والأطعمة في عصر الأيوبيين.





- تحول الاحتفال مرة آخرى إلى احتفالات كبيرة وضخمة في عهد الدولة العثمانية.





وفي النهاية نسمع السؤال الذي يكرر نفسه كل عام، هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة أم عادة حسنة.



