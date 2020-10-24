التشكيل المُتوقع لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي

تُقام اليوم السبت مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.









ويدخل ليفربول المباراة بالأسماء التالية :-





حراسة المرمى: أدريان.





خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فابينيو، روبرتسون.









خط الوسط: تياجو، هندرسون، كيتا.





خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.





في المقابل يخوض فريق نادي شيفيلد يونايتد اللقاء على النحو التالي :-





حراسة المرمى: رامسدالي.





خط الدفاع: باشام، أمباديو، إغان، ستيفينز.





خط الوسط: بالدوك، لوندسترام، نوروود، بيرج.





خط الهجوم: مكبورني، ريان بروستر.



