مستشار: أتمنى تغريم غير المشاركين بالانتخابات "عشان يتعلموا بعد كده ينزلوا" (فيديو)

علق المستشار محمد عبد العزيز الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، على احتمالية تقديم طعون على صحة انتخابات مجلس النواب الجارية حاليا في 14 محافظة، قائلا إن هذا عادة كل انتخابات، حيث إن كل مرشح لم يحالفه الحظ يرى أنه تم التلاعب في النتائج.





واستبعد خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي، في تغطية خاصة على قناة صدى البلد، للمرحلة الأولى من انتخابات النواب في 14 محافظة، اليوم السبت، وجود تلاعب بنتائج الانتخابات في ظل وجود قاضي على كل صندوق وحضور ممثلى المرشحين، كما أن الفرز يكون على الهواء.





وتوقع فرض الغرامة مرة واحدة على الذين يتكاسلون عن الإدلاء بأصواتهم حتى يقبلوا عليها في المرات المقبلة، معلقا: "أتمنى توقيع الغرامة عشان اللي فضلوا يستريحوا يتعلموا بعد كده ينزلوا"، مؤكدا أن كثافة المشاركة في الانتخابات تعد ضمانة على نزاهة الانتخابات، ومن المهم أن يستشعر المواطن دوره في العملية الانتخابية.





وأردف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أنه لم يتم فرض أي غرامات على من لم يشارك في أي انتخابات من قبل.





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باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.





وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.





وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



