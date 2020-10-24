استمرار حبس المتهمين لإتجارهم في كوكتيل مخدرات بالجيزة

Advertisements

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس ٣٤ متهم، ١٥ يوم

على ذمة التحقيقات، لاتجارهم في المخدرات، حيث ضبط لحوزتهم على أنواع مختلفة من المخدرات



وطلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف



وجهت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية للقبض على المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، والمتورطين فى حيازتها بقصد التعاطى، وتمكن رجال المباحث من استهدف عدة بؤر إجرامية، أسفرت عن ضبط 34 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بين الحشيش، والهيروين، والبانجو، والشادو، والأقراص المخدرة، بالإضافة إلى حيازة عدد منهم أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.



بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة للاتجار بها، والأسلحة والذخيرة بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق



اقرأ أيضا..حبس ديلر بولاق لحيازته على ٥ كيلو من الحشيش



قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عاطل، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الحشيش ببولاق الدكرور، وحيازته على ٥ كيلو، فيما طلبت ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة عنصر إجرامى، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية.



وجاء ذلك حال تواجده بمسكنه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجرى المواد المخدرة.



