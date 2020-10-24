بإطلالة جذابة.. كريم قاسم ينشر صورة له من حفل مهرجان الجونة السينمائي

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يحرص الفنان كريم قاسم على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر كريم قاسم عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من حفل مهرجان الجونة السينمائي، وظهر فيها بإطلالة أنيقة مرتبة، حازت على إعجاب جمهوره ومحبيه.







يذكر أن آخر أعمال كريم قاسم خلال موسم دراما رمضان الماضي مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة ونسرين أمين وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.