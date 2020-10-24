محافظ قنا يتفقد عدد من المقرات الانتخابية للاطمئنان على انتظام سير التصويت

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تزامنا مع فتح اللجان الإنتخابية أمام المواطنين أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا جولة تفقدية صباح اليوم على عدد من المقرات الإنتخابية للإطمئنان على انتظام سير عمليات التصويت بها وإلتزام الناخبين بتطبيق الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا المستجد، رافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.







قام الداودى بالمرور على ٤ مقرات انتخابية شملت ( معهد قنا الأزهرى النموذجى - مدرسة التحرير الإعدادية بنين - مدرسة السلام الثانوية بنين - مركز شباب سيدى عبدالرحيم القنائى ) وأثنى المحافظ على الإقبال الجيد من قِبل المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستورى من خلال المشاركة فى اختيار من يمثلهم فى مجلس النواب، كما أشاد بالتنظيم الجيد لعملية التصويت مؤكدا اننا نبذل قصارى جهدنا لتيسير العملية الانتخابية داعيا جميع المواطنين الى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب.







جدير بالذكر ان المحافظة تضم ٦٧٠ لجنة فرعية موزعين على ٣٣٩ مركز إنتخابى وأن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في إنتخابات مجلس النواب الجارية بلغ ٢ مليون و٣٤ الف و٣٧٣ مواطن.



