البابا فرنسيس يعين المطران بيتسابالا بطريركاً جديدا للاتين بالقدس

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عين قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، رءيس الأساقفة أعلن بييرباتيستا بيتسابالا بطريركا جديدا للبطريركية اللاتينية، فى القدس.

وقد أعلن المكتب الصحفي التابع للكرسي الرسولي، ظهر اليوم السبت الموافق 24 اكتوبر 2020، عن تعين البطريرك الجديد، ليكون بذلك البطريرك العاشر على البطريركيّة اللاتينية منذ إعادة تأسيسها عام 1847.

فى سياق آخر عقدت الجمعية العمومية لأمانة المدارس الكاثوليكية اجتماعًا تحت رعاية غبطة أبينا البطريرك، لانتخاب مجلس إدارة الأمانة، للأربع سنوات القادمة.



عُقد الاجتماع في مدرسة دي لاسال بالقاهرة وبدأ غبطة أبينا البطريرك اللقاء بالصلاة ثم قدم الأمين العام القمص أنطونيوس غطاس تقريرًا عن أنشطة الأمانة العامة طوال الفترة الماضية.



وانتخب خلال الاجتماع مجلس الإدارة الجديد، وانتهى اللقاء بكلمة لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والتي حث فيها الجميع على أن يضعوا دائمًا أمام أعينهم رسالة الكنيسة في مصر من خلال مدارسها.