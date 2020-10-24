بصحبة زوجته الشرنوبي يفاجئ جمهوره بمجموعة صور من مهرجان الجونة "

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نشر الفنان محمد الشرنوبي مجموعة من الصور المختلفة له مع زوجتة راندا رياض وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وظهر الشرنوبي وكان يرتذي بدلة كلاسيك سوداء علي الجانب الأخر تألقت" راندا" بفستان أبيض طويل وإعتمدت علي مكياج خفيف يبرز رقة ونعومة ملامحها.



يشار إلي إنتلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وحضر حفل الإفتتاح كل من أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوي، خالد النبوي، أشرف زكي، عمرو سعد، سمير صبري، هاني رمزي،جمال سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، وغيرهم من نجوم الفن .



و تقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة، مع الإلتزام بكافة إجرائات السلامة.