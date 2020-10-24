تسهيلات للناخبين أمام مراكز الاقتراع.. تعرف عليها

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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تسهيلات عدة شهدها محيط اللجان الانتخابية، اليوم السبت، ضمن المساعدات التي يقدمها المسئولين عن تنظيم العملية الانتخابية للمواطنين من أجل الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020.

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأمثلة على التسهيلات التي تم تقديمها للناخبين أمام لجان انتخابات مجلس النواب الساعات الأخيرة:

- خرج رئيس لجنة فرعية بالإسكندرية لمساعدة سيدة عجوز للإدلاء بصوتها فى العملية الانتخابية، تسهيلا عليها ومساعدتها ضمن التسهيلات التى تقدم إلى المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

- ترك قاض لجنة مدرسة مدرسة قايتباي الإعدادية بنين للمتفوقين بحي الجمرك في الإسكندرية، لمساعدة مسنة على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد أن حرصت علية عبدالقادر، 70 عامًا، مقيمة حي الجمرك، على الذهاب إلى لجنة مدرسة قايتباي متكئة على عكاز، للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب.


- عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطة أثناء قيام رجال الشرطة الموجودين أمام إحدى لجان التصويت بمحافظة الفيوم على تقديم المساعد لكبار السن لإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب 2020، حيث توفر وزارة الداخلية كراسي متحركة لمساعدة كبار السن.

- في محافظة قنا تم توفير استراحات وكراس متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما جرى التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصرى ومديرية الصحة لتوفير متطوعين من الشباب والفتيات لتنظيم دخول وخروج الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعى.


- ساعد رجال الأمن، سيدة مُسنة راغبة في الإدلاء بأصواتها في انتخابات مجلس النواب، حيث قاموا باصطحابها إلى مقر لجنتها بمدرسة مستقبل مصر بالبراجيل، التابعة لدائرة أوسيم- الوراق.


يذكر أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها.

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