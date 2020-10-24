رئيس لجنة بالإسكندرية يساند ناخبة مسنة للإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية

حرصت اللجان الانتخابية في محافظة الإسكندرية على مساندة المسنين، للمساعدة في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية في الانتخابات البرلمانية.

وساند رئيس أحد اللجان في مدرسة قايتباي سيدة مسنة، للإدلاء بصوتها الانتخابي، فيما دفعت القوات التأمينية الخاصة بالمقار الانتخابية، المسنين إلى لجانهم الانتخابية، بالكراسي المتحركة، وذلك بعد أن حرصوا على المشاركة في الانتخابات البرلمانية.





وأدلى صباح اليوم السبت في ساعات الانتخابات البرلمانية الأب إبرام إميل وكيل قداسة البابا تواضروس بالإسكندرية في مقر لجنته الانتخابية.





وانطلق اليوم السبت في التاسعة صباحا مارثون أول أيام التصويت بالداخل بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها ألف و879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، حيث تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين غدا وبعد غد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وأعلنت محافظة الإسكندرية عن أن أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ ٤ مليون و٦٧ ألف و٩٠١ ناخب، أن المحافظة تضم ٦ لجان عامة، و٣٦٣ مركز ومقر انتخابي، و‏ ١١٦٠ لجنة فرعية.





وتعقد المحافظة غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لكافة المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيًا على مدار الساعة قبل وأثناء فترة الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الإنتخابات والإسراع فى حلها.





كما أعلنت المحافظة عن تجهيز المقرات والمراكز الانتخابية، وأنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الابنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الازهرية بالإسكندرية والجهات الأخري المشاركة، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والأخذ في الإعتبار الإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية.





وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالمرور على مواقع اللجان حتي انتهاء العملية الانتخابية مع مراجعة موقف النظافة والمخلفات والاشغالات بالقرب من لجان التصويت وتلافي وجود أي تجمعات للمياه ومراجعة الإضاءة العامة خلال الفترات المسائية.





وكذا انشاء غرفة عمليات بكل حي والتنسيق مع شركات المرافق على مدار ٢٤ ساعة مع قيام شركة الكهرباء بتدعيم الأحياء بأطقم للتدخل السريع متواجدين داخل الحي بالإضافة إلى فرق متنقلة.





وفيما يخص بتكليفات المحافظ لشركات المرافق والخدمات فتم التشديد علي قيام شركة توزيع الكهرباء بتنفيذ خطة عدم انقطاع التيار الكهربي عن المراكز الانتخابية وتوفير تغذية من المحطات البديلة في حالة أي حدث عرضي. ورفع درجة الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة، كمصدر تغذية بديل لمواجهة أي أزمة والتنسيق مع الأحياء من خلال فرق الطوارئ والتأكيد على قيام شركة الكهرباء بتأمين اللجنة العامة بعمل مغذيات بديلة، وكذا قيام شركات المرافق ( الصرف الصحي والغاز والاتصالات ) بتفعيل غرفة العمليات وتوفير أطقم للتدخل السريع عند الاحتياج.



