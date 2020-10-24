"فيفا" يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:12 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على تقديم التهنئة إلى النادي الأهلي بالتأهل إلى دوري نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي٥-١بمجموع لقائي الذهاب والعودة في نصف النهائي.

ونشر الاتحاد الدولي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة هنأ فيها الأهلي وجماهيره بالتأهل لنهائي البطولة الإفريقية.

ونجح الأهلي في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء.

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وعزز الأهلي رقمه كأكثر الأندية الإفريقية في عدد مرات بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الـ13 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور في النهائي القاري في 12 مناسبة.

على مدار 12 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح في تحقيق اللقب في 8 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في آخر 4 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسختي 2017 و2018، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب. 

وجاء ظهور الأهلي في النهائي القاري على النحو التالي:
الظهور الأول للمارد الأحمر في نهائي دوري الأبطال يعود إلى نسخة 1982، عندما التقى فريق أشانتي كوتوكو الغاني ونجح في معانقة اللقب الأول في تاريخه.

وجاء الظهور الثاني للأهلي في نسخة 1983 أمام الأشانتي، ولكن اكتفى خلالها الفريق بالوصافة في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًّا باحتساب هدف من تسلل واضح.

الظهور الثالث جاء في نسخة 1987 وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على حساب الهلال السوداني والتتويج باللقب الثاني.

انتظر الأهلي حتى عام 2001 ليسجل حضوره الرابع في النهائي أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا، ليحصد اللقب الثالث في تاريخه.

نسخ 2005 و2006 و2007 و2008 كانت شاهدة على وجود الأهلي في النهائي، محققًا اللقب في ثلاث مناسبات 2005 و2006 و2008، واكتفى بالوصافة في نسخة 2007.

عاد الأهلي للظهور في النهائي القاري في نسخة 2012، وتمكن من معانقة اللقب، وهو ما كرره في نسخة 2013، التي شهدت تتويج الأهلي باللقب أيضًا.

انتظر الأهلي حتى نسخة 2017 من دوري الأبطال ليسجل حضوره في النهائي، وكذلك في نسخة 2018 إلا أنه حقق المركز الثاني في النسختين.


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