الولايات المتحدة تسجل 83757 إصابة جديدة بكورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:13 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت الولايات المتحدة، 83757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعد أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، مقابل 71671 إصابة، وفقًا لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

 

وبحسب الجامعة، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ80 ألفا.

 

وكشفت الجامعة، أن حصيلة ضحايا العدوى في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس بواقع 943 حالة وفاة جديدة مقابل 856 وفاة في اليوم السابق.

 

وأصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي التي سجلت في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، ثمانية ملايين و493 ألفا و747 إصابة منها 223 ألفا 995 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة إصابات ووفيات على مستوى العالم.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا أمريكا أكبر حصيلة إصابات

أخبار تهمك

القصة الكاملة.. ماذا كان يقصد "ترامب" بتفجير سد النهضة؟

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يزف بشرى سارة لصالح جمعة

منذ ساعة و 14 دقيقة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

زهير المترجي يخترق جدار موسيماني للمرة الأولى

منذ ساعة و 20 دقيقة

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"فيفا" يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1.6 ألف وفاة و25 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

الولايات المتحدة تعلن تجاوز الإصابات اليومية بكورونا الـ 40 ألف

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 49000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 59000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

كوريا الجنوبية تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل أكثر من ألف وفاة ونحو 65 ألف إصابة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»