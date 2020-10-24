الولايات المتحدة تسجل 83757 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة، 83757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعد أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، مقابل 71671 إصابة، وفقًا لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وبحسب الجامعة، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ80 ألفا.

وكشفت الجامعة، أن حصيلة ضحايا العدوى في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس بواقع 943 حالة وفاة جديدة مقابل 856 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي التي سجلت في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، ثمانية ملايين و493 ألفا و747 إصابة منها 223 ألفا 995 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة إصابات ووفيات على مستوى العالم.