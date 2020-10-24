محمد الشرنوبى يشارك جمهوره إطلالته فى حفل مهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمد الشرنوبي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر الشرنوبي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له برفقة زوجته راندا رياض، من حفل مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الرابعة، وحازت إطلالته على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.

يذكر أن آخر أعمال الشرنوبي مسلسل" ليه لأ"، الذى يتناول عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.

وعرض مسلسل" ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، والعمل بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.

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