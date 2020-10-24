زهير المترجي يخترق جدار موسيماني للمرة الأولى

إستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي يوم أمس الجمعة أول هدف في مرماه منذ تعيين الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرباً للقلعة الحمراء خلفاً للسويسري رينيه فايلر.









ونجح زهير المترجي لاعب الوداد في تسجيل هدف فريقه الوحيد في شباك علي لطفي عند حلول الدقيقة الحادية والثمانين في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا ونجح الأهلي في الفوز بها بثلاثة أهداف مقابل هدف.









وكان الأهلي قد نجح في الحفاظ على نظافة شباكة خلال الثلاثة مباريات الأولى لموسيماني بالدوري المصري أمام المقاولون العرب وإنبي وبيراميدز كما لم تستقبل شباك المارد الأحمر أهداف في لقاء الذهاب ضد الوداد الذي حسمه الاهلي بهدفين مقابل لا شيء.



