أسعار صرف الريال السعودي بجميع البنوك المصرية اليوم السبت 24-10-2020

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:30 م
الريال السعودي
الريال السعودي
الفجر الاقتصادي
Advertisements

سجلت اسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرار في جميع البنوك المصري، اليوم السبت 24-10-2020، بعد

 

 

وارتفع سعر صرف الريال السعودي بالبنك المصرية نحو قرشا واحد خلال تعاملات الاسبوع الماضي.



وقد جاءت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24-10-2020 كالاتي:


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

سجل  سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى المصرف العربي الدولي

سجل  سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقراراً، وسجل  4.07 جنيه  للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقرسعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق4.10  جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والأسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية سعر صرف الريال السعودي سعر الريال السعودي الان أسعار صرف الريال السعودي

أخبار تهمك

الأهلي يكشف سر استبعاد صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

القصة الكاملة.. ماذا كان يقصد "ترامب" بتفجير سد النهضة؟

منذ أقل من ساعتين

مرتضى للأهلي: صدقوني كهربا "نحس" والوداد أكبر دليل

منذ حوالي 4 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 14 ساعة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الاثنين12-8-2019 ثاني ايام عيد الاضحي

سعر الريال السعودى اليوم السبت 29 فبراير 2020 في البنوك

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-3-2020

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30-5-2020

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 31-5-2020 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 1-6-2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»