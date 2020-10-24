ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:46 م
ترتيب الدوري الانجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي
أحمد عصام
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بدأت الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالأمس، وسوف تستكمل مبارياتها اليوم السبت بإقامة 4 مواجهات نارية.

ونجح فريق ليدز يونايتد في تحقيق الفوز على أستون فيلا في افتتاحية الجولة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على ملعب فيلا بارك.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي :-
1- إيفرتون 13 نقطة.
2- أستون فيلا 12 نقطة.
3- ليدز يونايتد 10 نقاط.
4- ليفربول 10 نقاط.
5- أرسنال 9 نقاط.
6- ولفرهامبتون 9 نقاط.
7- ليستر سيتي 9 نقاط.
8- توتنهام هوتسبير 8 نقاط.
9- تشيلسي 8 نقاط.
10- وست هام 7 نقاط.
11- مانشستر سيتي 7 نقاط.
12- نيوكاسل 7 نقاط.
13- ساوثهامبتون 7 نقاط.
14- كريستال بالاس 7 نقاط.
15- مانشستر يونايتد 6 نقاط.
16- برايتون 4 نقاط.
17- وست بروميتش نقطتين.
18- بيرنلي نقطة واحدة.
19- فولهام نقطة واحدة.
20- شيفيلد يونايتد نقطة واحدة.

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