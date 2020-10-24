ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

بدأت الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالأمس، وسوف تستكمل مبارياتها اليوم السبت بإقامة 4 مواجهات نارية.





ونجح فريق ليدز يونايتد في تحقيق الفوز على أستون فيلا في افتتاحية الجولة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على ملعب فيلا بارك.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي " جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.





جدول ترتيب الدوري الإنجليزي :-

1- إيفرتون 13 نقطة.

2- أستون فيلا 12 نقطة.

3- ليدز يونايتد 10 نقاط.

4- ليفربول 10 نقاط.

5- أرسنال 9 نقاط.

6- ولفرهامبتون 9 نقاط.

7- ليستر سيتي 9 نقاط.

8- توتنهام هوتسبير 8 نقاط.

9- تشيلسي 8 نقاط.

10- وست هام 7 نقاط.

11- مانشستر سيتي 7 نقاط.

12- نيوكاسل 7 نقاط.

13- ساوثهامبتون 7 نقاط.

14- كريستال بالاس 7 نقاط.

15- مانشستر يونايتد 6 نقاط.

16- برايتون 4 نقاط.

17- وست بروميتش نقطتين.

18- بيرنلي نقطة واحدة.

19- فولهام نقطة واحدة.

20- شيفيلد يونايتد نقطة واحدة.



