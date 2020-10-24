طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون في انتخابات مجلس النواب (صور)

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اكد الدكتور هشام جابر المكلف بتسير اعمال رئيس جامعة الإسكندرية على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية تضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى، وأن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز الوضع الداخلى للوطن.



جاء ذلك خلال استقباله لطلاب ومنتسبي جامعة الاسكندرية المشاركين في الانتخابات البرلمانية، اليوم السبت، أمام مبنى جامعة الاسكندرية بمشاركة عمداء ووكلاء كليات ومعاهد الجامعة.



كما أكد على الدور الهام للكليات فى توعية طلابها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة خلال المشاركة السياسية فى انتخابات مجلس النواب لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وأثنى جابر على حماس الطلاب للمشاركة الفعالة فى أنتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن هذه المشاركة تؤكد أن المصريين يريدون استقرار الدولة، وأصبح لديهم وعى كبير بضرورة المشاركة فى العمليات الانتخابية.



