أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام وست هام

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:30 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام وست هام يونايتد اليوم السبت 24 أكتوبر في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب لندن، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وستقام المباراة بين مانشستر سيتي ووست هام في الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: ايدرسون. 

خط الدفاع: والكر - دياز - جارسيا - كانسيلو.  

خط الوسط: رودريجو - برناردو سيلفا - جوندوجان - رياض محرز - رحيم سترلينج. 

خط الهجوم: سيرجيو اجويرو.

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