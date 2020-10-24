بعد تألقها فى مهرجان الجونة السينمائي.. ياسمين صبري تغازل جمهورها عبر إنستجرام

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ياسمين صبرى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من حفل مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومثيرة حيث اعتمدت على فستان أزرق طويل، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والإشادة من قبل جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن ياسمين خاضت فى رمضان هذا العام بمسلسل "فرصة ثانية"، حيث عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر ودياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

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