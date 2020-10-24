فرج عامر: مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط في النمو الإيجابي في ظل كورونا

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أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى هى الدولة الوحيدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط التي حققت نموًا إيجابيًا في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.



وقال " عامر " في بيان له،اليوم السبت، أن أكبر دليل على ذلك تقارير العديد من المؤسسات المالية الدولية التى تتوالى بالإشادة بما حققه الاقتصاد المصرى قبل وبعد جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذه النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في هذا الملف لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال القرار التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسى لاجراء إصلاحات اقتصادية جذرية ومهمة ونجحت مصر في تحقيقيها بفضل مساندة الشعب المصري العظيم لقرار الرئيس السيسى وتحمله للقرارات الصعبة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.



وقال رئيس صناعة النواب، إن ماحققته مصر من إنجازات ومشروعات قومية كبرى ومشروعات للبنية الأساسية من طرق وكبارى وانفاق لم تشهدها مصر على مدى أكثر من 50 عاما جعل الاقتصاد المصرى قويا وأكثر صلابة مما كان عليه ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادى لواجهنا مشكلات كثيرة في ظل جائحة كورونا ولذلك فان مصر هى الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا وشمال إفريقيا التي حققت معدل نمو حقيقى موجب، ما عدا ذلك الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالسالب.





الصحة: تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 89 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98713 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من.الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 106230 حالة من ضمنهم 98713 حالة تم شفاؤها، و6176 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



