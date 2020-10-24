بإطلالة أنيقة.. جومانا مراد تلفت الأنظار فى حفل مهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة جومانا مراد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت جومانا مراد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة زوجها من الريد كاربت من حفل مهرجان الجونة السينمائي، واعتمدت على فستان أنيق ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها.


يُذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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