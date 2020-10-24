الطالع الفلكى السّبت 24/10/2020..أهَمَّيِّة المُعَايْنَة!





*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 14 بَابَه قبطى ، 24 تِشْرين أوَّل رُومى ، 7 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - زَىّ مَحضْرِتَكْ عملت مُعَايْنَة واتفرّجْت عَليّا ، أنا كمان أعمل مُعاينة واتفرّج عليك.( ليلى طاهر من فيلم ثلاث قصص-1968)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.













*(الزّهرة فى العذراء تُثَلّث زحل فى الجدى -غربيّاً - تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى العذراء تقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع زُحل فى الجدى ، التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا الإتصال فى أدقّ درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الخامسة و40 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





العلاقات العاطفيّة المُؤقّتَة أولغرض مُحدّد غير مُرحّب بها ، هذا التثليث يعنى صرامة زُحل ورغبته فى أن تكون مُتع الزّهرة طويلة الأجل(زواج، صداقة، شراكة تجارية) مفيد للكشف عن ثغرة فى علاقتك بزوجتك تسببت فى تضرّر بينكما والعثور على العلاج الذى يضمن إنقاذ العلاقة لضمان المتانة لها لفترة طويلة قادمة ، الكشف عن معدن صديق بفحص التفاصيل التى يشتهر بها برج العذراء لتوفر على نفسك دراما فيلم الغيرة القاتلة ، هذا التثليث مفيد لتَحدّد العروسة/الزّهرة مواصفاتها الملموسة/زحل من متانة والتى تضمن لزواجها الأمان المالى والمعنوى الذى يوفّر بدوره راحة البال ، بمشيئة الله تَعَالى.









برج العذراء يرمز لآنسة بريئة ساذجة لاتعرف شيئاً عن قذارة الدنيا وقد تصطدم بواقع مرير عند أول إحتكاك لها مع هذا العالم الخارجى لكن لحسن الحظ أن برج العذراء معروف بفحص التفاصيل الدقيقة وهذا مفيد لإنقاذ الزهرة وتأمين زحل فى الجدى من الوقوع من الجبل الذى يتسلقه فينكسر قرناه دون أدنى فرصة لإستعادة مركزه المفقود من جديد كصورة ماجدة الخطيب بفيلم توحيدة أو ميرفت أمين بفيلمىْ نغم فى حياتى/الأنثى والذئاب ،خسارة مالية مُعتبرة كنموذج كريمة مختار بفيلم الليلة الموعودة أو سهير رمزى بفيلم مع حبى وأشواقى، فاتن حمامة كضحيّة لزوج عاجز كأحمد مظهر من فيلم الزوجة العذراء،الجانب السّلبى لهذا التثليث (قد) يكون من خلال تشدّد العروسة/الزّهرة فى شروطها/قوانين زحل فى مواصفات العريس كنموذج نجلاء فتحى بفيلم المراية أوالإستخفاف بعريس رغم تمتّعه بمركز إجتماعى وعلمى ومالى كنموذج أحمد راتب بمسرحيّة سُك على بناتك ، وعلى الزهرة يقع عبء تقييم العريس الموعود وفحصه بِرَزَانَة ، بمشيئة الله تَعَالى.









المُقابلات الرّسميّة/زحل للوظائف الجديدة بملابس أنيقة/الزّهرة مُعَضّدَ شرط أن تكون ملابسك تقليديّة رسميّة من بدلة وكرافتّة دون اللجوء لتقاليع المُوضة أو تسريحة الشعر الكفيلة باستبعادك من الوظيفة من النظرة الأولى ، البيع والشراء فى مُنتجات الزّهرة (مجوهرات،ملابس،مكياج،ديكور، لوحات،منحوتات ،عطور ..إلخ) مُعضّد لكن فقط إن تمّ الدفع بالنقديّة الكاش الملموسة/زحل وكانت البضاعة بحدود مبلغ ضئيل بعيداً عن المُجازفات (زحل حذرلايُرحّب بالمُجازف).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج الثور: عملية جرد شاملة لمنزلك ، إنتبه أثناء التنظيف فربما وجدت غرضاً ثمينا كان مفقوداً وفقدت الأمل فى إسترجاعه.





برج الجوزاء: كلمة لطيفة قد تكون سبباً فى جلب زوجة جميلة، وفكرة مبتكرة قد تسبّب لك ثروة، فى الحالتيْن عليك بالخط المستقيم، إقرع الباب لتسمع الجواب.





برج السّرطان: عبّرعن إعتراضك أو وجهة نظرك بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مُهذب ، دون حاجة للصوت المُرتفع ولا للألفاظ الجارحة.





برج الأسد: تغافلك عن عيوب فى العمل أو العاطفة قد يجلب المتاعب فتأكد من فحص الصغائر مهما بدت تافهة فمنها مُعظم الشّرَرْ.





برج العذراء: عادةً ما يكون الصفيح المطلى باللون الأصفر أكثر لمعاناً من الذهب ، هذا ينطبق على المشاريع ، والأصدقاء وحتى العاطفة.









برج الميزان: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لاتُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.









برج العقرب: قم بوضع الحدود والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج القوس: الإحساس نعمة ، إن شعرت أن أحد الأشخاص بالعمل أوالأسرة يرغب بوقت خاص يقضيه مع نفسه فلا تتطفّل بمُمازحات ولو بحُسْن نيّة.





برج الجدى: الإرتياب أوالقلق دون سببٍ واضح تجاه شخص أو أمرٍ ما يجعل من الضرورى التوقف حتى الفحص وتحليلك لما بين السطور،اللبيب بالإشارة.





برج الدّلو: الأنشطة الإجتماعيّة ولو عن طريق هاتفك النقال تبدو فكرة طيبة ، صِلَة الرَحِمْ تعنى تقديم المُساعدة وليس تبادل العبارات الودية فقط.





برج الحوت: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى أداء واجبك الزّوجى إن كنت متزوّجاً، أو مُتعتك بهواية بريئة تُسعدك إن كنت عازباً.



