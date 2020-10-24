إلهام شاهين تشارك جمهورها بإطلالاتها في حفل مهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة إلهام شاهين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت إلهام شاهين صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة جريئة ومثيرة، حيث اعتمدت على فستان مكشوف الصدر، وعلقت قائلة"حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي".



يذكر أن إلهام شاهين تستعد لعرض فيلم "حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا. كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.

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