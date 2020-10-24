مجددًا.. المكسيك ترفض استخدام عقار أمريكي ضد كورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:10 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رفضت السلطات المكسيكية، مجددًا استخدام العقار الأمريكي "ريمديسيفير"، الذي تنتجه شركة جيلياد ساينس، في علاج الإصابات بكوفيد-19.

 

وكانت السلطات المكسيكية، رفضت مرتين السماح باستخدام عقار "ريمديسيفير" حسب نائب وزير الصحة هوغو لوبيز قاتيل الذي قال خلال ندوته الصحفية الدورية "ليس لدينا أوامر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية" موضحا أن "كوفيبرييس" "توصلت إلى أن الأدلة لا تشير إلى فائدة وفعالية كافية" لهذا الدواء.

 

وقد وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، الخميس على استخدام عقار "ريمديسيفير" في علاج المصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية معتبرةً إياه العقار الوحيد المسموح به في البلاد لعلاج المصابين بالوباء. في المقابل، قالت المنظمة العالمية للصحة الأسبوع الماضي إن هذا العقار، الذي تردد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عولج به مؤخرا، ليس له فعالية أو أن فعاليته ضعيفة في إنقاذ المصابين بالفيروس بشكل خطير من الموت.

 

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فيروس كورونا المكسيك

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