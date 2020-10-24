مارثون رياضي للمراكب الشراعي في أسوان الجديدة بالتزامن مع تطوير الشريط النهري
وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن الحديقة عبارة عن واجهة مباشرة على كورنيش
النيل بطول 4 كم، وتتكون من بازارات سياحية
- محال تجارية - كافيهات - مسرح رومانى -
نفق مشاة - مراس سياحية - مناطق ألعاب
أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - أماكن انتظار سيارات) لخدمة جميع اهالى أسوان.
وأشار رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إلى أن الحديقة تضم منطقة المارينا
بطول 2 كم، وتتكون من ( محال تجارية – مطاعم - فنادق- أوتيلات سياحية )، وجارٍ
البدء في التنفيذ، مضيفاً أن المسرح الرومانى، جارٍ تنفيذه على مساحة 5 أفدنة،
ويسع نحو 3 آلاف شخص بنسبة انجاز 60 %.
وقال المهندس أحمد رشاد: جارٍ تنفيذ كبارى مشاة بين الحديقة النيلية ومنطقة
الفيلات السكنية بعدد ( 150 ) فيلا كاملة التشطيب بمساحة 469م 2 للفيلا مكونة من دور ( أرضي + 2علوى + حديقة أمامية وخلفية محاطة
بسور)، وكذا جارٍ تنفيذ الممشى السياحى لخدمة القرية الأولى والثانية بطول
1500م.ط، ويتكون من (مسار للدراجات – محال تجارية) تصلح لجميع الانشطة المطلوبة
لخدمة المشروع.
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