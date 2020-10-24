مارثون رياضي للمراكب الشراعي في أسوان الجديدة بالتزامن مع تطوير الشريط النهري

صرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، بأنه تم تنظيم ماراثون رياضى للمراكب الشراعية ورياضة التجديف بمجري النيل المقابل للمدينة بالتعاون مع جامعة أسوان و نادي التجديف و الرياضات المائية، وذلك من المرسى النهرى بالحديقة الشاطئية بمدينة أسوان الجديدة وبطول 6 كم، مضيفاً أن ذلك يأتى بالتزامن مع أعمال تنفيذ الشريط النهري بمدينه أسوان الجديدة، وفى اطار التعاون المثمر بين جهاز مدينة أسوان الجديدة، وكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، ونادى التجديف الرياضى بأسوان.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن الحديقة عبارة عن واجهة مباشرة على كورنيش النيل بطول 4 كم، وتتكون من بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - مسرح رومانى - نفق مشاة - مراس سياحية - مناطق ألعاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - أماكن انتظار سيارات) لخدمة جميع اهالى أسوان.

وأشار رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إلى أن الحديقة تضم منطقة المارينا بطول 2 كم، وتتكون من ( محال تجارية – مطاعم - فنادق- أوتيلات سياحية )، وجارٍ البدء في التنفيذ، مضيفاً أن المسرح الرومانى، جارٍ تنفيذه على مساحة 5 أفدنة، ويسع نحو 3 آلاف شخص بنسبة انجاز 60 %.

وقال المهندس أحمد رشاد: جارٍ تنفيذ كبارى مشاة بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات السكنية بعدد ( 150 ) فيلا كاملة التشطيب بمساحة 469م 2 للفيلا مكونة من دور ( أرضي + 2علوى + حديقة أمامية وخلفية محاطة بسور)، وكذا جارٍ تنفيذ الممشى السياحى لخدمة القرية الأولى والثانية بطول 1500م.ط، ويتكون من (مسار للدراجات – محال تجارية) تصلح لجميع الانشطة المطلوبة لخدمة المشروع.