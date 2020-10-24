"بالكمامات".. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهم في نواب 2020

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
ريهام على
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فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، أبوابها أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك لاختيار ممثليهم داخل المجلس.

وحرص عدد كبير من الناخبين على التواجد بالكمامات والكحولات متبعين الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما شهدت اللجان الانتخابية تواجد أمني مكثف.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى فى محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أيام يومى 24 و25 أكتوبر الجارى، في الداخل.

ويتنافس المرشحون على 568 مقعدًا في مجلس النواب، يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردي في 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوًا، ليبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا.

وتكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.
"بالكمامات".. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهم في نواب 2020
"بالكمامات".. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهم في نواب 2020
"بالكمامات".. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهم في نواب 2020
"بالكمامات".. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهم في نواب 2020
"بالكمامات".. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهم في نواب 2020
"بالكمامات".. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهم في نواب 2020
"بالكمامات".. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهم في نواب 2020
"بالكمامات".. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهم في نواب 2020
"بالكمامات".. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهم في نواب 2020
"بالكمامات".. سيدات الفيوم يدلون بأصواتهم في نواب 2020

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