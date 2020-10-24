محافظ الأقصر: الإقبال على التصويت في الانتخابات غير مسبوق (فيديو)

قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن كل لجان انتخابات مجلس النواب فتحت في مواعيدها المحددة لاستقبال الناخبين بمحافظة الاقصر.

وأشار "ألهم"، خلال اتصال هاتفي في التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، للمرحلة الأولى من انتخابات النواب في 14 محافظة، إلى أن هناك إقبال شديد من قبل المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في بعض المناطق، متوقعا أن تكون نسبة التصويت مرتفعة.





وأوضح محافظ الأقصر، أن الإقبال اليوم يفوق نسبة الإقبال في انتخابات الشيوخ وربما يفوق كل الاستحقاقات السابقة، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية والالتزام يالإجراءات الاحترازية، عند دخول لجان الانتخابات منى قبل المواطنين، لافتا إلى وجود مندوب من الصحة في كل لجنة.





وباستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.





وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.





وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



