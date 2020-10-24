انتخابات النواب 2020.. الشباب يدلون بأصواتهم في لجان بني سويف (صور)

حّرص المئات من شباب محافظة بني سويف، على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020 بالتوجه إلى لجانهم الانتخابية والادلاء بأصواتهم، في أول أيام التصويت الذي يجرى على مدار يومي السبت والأحد.





ورصدت "الفجر"، توافد العشرات من الشباب على اللجان الانتخابية بالمركز الانتخابي بمدرسة خاتم المرسلين بدائرة مركز وبندر بني سويف، التي يتنافس فيها 24 مرشحا على مقعدين يتم انتخابهم بالنظام الفردي.





وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف أستعدت للجولة الأولى من الانتخابات، بتوفير مظلات وسراداقات مقاعد وكراسي متحركة، أمام أبواب وداخل مقرات 481 مركز انتخابيًا، تضم692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لإستقبال مليون و883 ألف ناخبًا وناخبة، لهم حق.





يُذكر أن لجنة تقسيم الدوائر خصصت 16 مقعد بمجلس النواب لمحافظة بني سويف، منهم 8 مقاعد بنظام القائمة بدائرة الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد، و8 مقاعد يتم إنتخابهم بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، ويتنافس عليهم 91 مرشحًا بالدوائر الأربعة.





ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه تتم المراجعة اليومية من خلال التواصل بأجهزة المحافظة التنفيذية المعنية فيما يتعلق باستعدادات انتخابات مجلس النواب، لافتًا إلى أنه تتم متابعة تجهيزات مقار اللجان العامة التي تم تخصيصها، بشكل يضمن إستمرار وتوافر التسهيلات طوال أيام الانتخابات، حيث يتم تجهيز 4 لجان عامة تغطى مراكز ومدن المحافظة السبع.





وأضاف: لجنة الدائرة الأولى بمقر مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل، وتضم"قسم شرطة بني سويف"بندر" وقسم شرطة بني سويف الجديدة "شرق النيل" ومركز شرطة بني سويف، ولجنة الدائرة الثانية بمقر مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي ث بنات وتضم "مركزي ناصر والواسطى" ولجنة الدائرة الثالثة بمقر مركز شباب اهناسيا، ولجنة الدائرة الرابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا وتضم "مراكز ببا وسمسطا والفشن".





وأشار المحافظ، إلى أنه يجري حاليًا مراجعة ضمان استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل وأثناء العملية الانتخابية، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كاف مع إستمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت، مع تكليف مسؤولى القطاع الصحي بإعداد وتنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتلافى أية ملاحظات تم رصدها في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في أغسطس الماضي.



