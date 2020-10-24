ضبط 259 قضية مخدرات وتنفيذ 81656 حكما قضائيا متنوعا

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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط 196 سلاح نارى

بحوزة 168 متهم) وذلك على النحو التالى:

(18) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(42) بندقية خرطوش.

(12) طبنجة.

(123) فرد محلى.

(465) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(241) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (81656) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(365) حكم جناية.

(25468) حكم حبس جزئى.

(4396) حكم حبس مستأنف.

(40071) حكم غرامة.

(11356) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (259) قضية مخدرات ضبط خلالها (278) متهم وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (107،769 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (27،410 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (5،380 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (20 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1،462كيلو جرام)

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1،295 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (90 جرام)

كمية من البودرة المخدرة وزنت (65 جرام).

عدد (3060) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (56) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (29) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (179) مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (3 دراجات نارية )

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22306) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (70) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.





