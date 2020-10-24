نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

قال هادي خشبة، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، إن حسين الشحات، مهاجم النادي الأهلي، أخطأ في هدفه أمام نادي الوداد المغربي.





وأكد "خشبة" في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حسين الشحات كان من الأفضل أن يمرر الكرة إلى زميله محمد مجدي أفشى الذي كان بجانبه لحظة إحراز الهدف".





وأوضح: "تفوق الأهلي بهدفين في الذهاب في الذهاب وتقدمه بهدف في الإياب بأقدام مروان محسن جعل حسين الشحات يقوم بمراوغة مدافع الوداد أكثر من مرة وعدم التمرير إلى أفشة، رغم أنه كان من الأصح التمرير لزميله لضمان الهدف".





وتابع: "الكرة طولت من حسين الشحات في الاستلام ولكن نجح في لم الكرة مرة أخرى ولكن لو كان الأهلي غير متقدم في المباراة كان من الأصح أن يمرر الكرة إلى أفشة لضمان إحراز هدف".





وأتم: "حسين الشحات أحرز هدف جيد للأهلي ومبروك لجماهير النادي الأهلي ويستحقوا الفوز بعد تفوقهم على الخصم المغربي".











