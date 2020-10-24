النصر يحدد مصير روي فيتوريا

إستقر مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي على الإبقاء على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للعالمي وذلك للحفاظ على الإستقرار الفني ومنح المدرب بعض الوقت من أجل معالجة الأخطاء التي ظهرت.









ويرى الصوت المؤيد لبقاء فيتوريا أن الفريق خاض مبارتي الفتح والتعاون في ظروف صعبة للغاية حيث غاب القوام الاساسي للفريق الأمر الذي أدى لتحقيق نتائج سلبية.









وكانت الساعات القليلة الماضية وخاصة بعد الخسارة من التعاون تحركات مكثفة من الإدارة لوضع التصورات المناسبة لعلاج المشاكل الفنية التي يعاني منها الفريق مع إنطلاقة موسم 2020 / 2021.







