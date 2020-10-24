انتخابات النواب 2020.. مدير أمن بني سويف يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان (صور)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تفقد اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف التمركزات الأمنية فى محيط اللجان الانتخابية فى أول أيام انتخابات مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، بمدرسة خاتم المرسلين ومدرسة محمد انور السادات ومدرسة الشهيد محمد عصام سرور، بمدينة بني سويف.

وأكد مدير الأمن، على إستعدادات المديرية لتأمين مقار اللجان الانتخابية بتنفيذ خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية إليها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف أستعدت للجولة الأولى من الانتخابات، بتوفير مظلات وسراداقات مقاعد وكراسي متحركة، أمام أبواب وداخل مقرات 481 مركز انتخابيًا، تضم692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لإستقبال مليون و883 ألف ناخبًا وناخبة، لهم حق.

يُذكر أن لجنة تقسيم الدوائر خصصت 16 مقعد بمجلس النواب لمحافظة بني سويف، منهم 8 مقاعد بنظام القائمة بدائرة الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد، و8 مقاعد يتم إنتخابهم بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، ويتنافس عليهم 91 مرشحًا بالدوائر الأربعة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه تتم المراجعة اليومية من خلال التواصل بأجهزة المحافظة التنفيذية المعنية فيما يتعلق باستعدادات انتخابات مجلس النواب، لافتًا إلى أنه تتم متابعة تجهيزات مقار اللجان العامة التي تم تخصيصها، بشكل يضمن إستمرار وتوافر التسهيلات طوال أيام الانتخابات، حيث يتم تجهيز 4 لجان عامة تغطى مراكز ومدن المحافظة السبع.

وأضاف: لجنة الدائرة الأولى بمقر مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل، وتضم"قسم شرطة بني سويف"بندر" وقسم شرطة بني سويف الجديدة "شرق النيل" ومركز شرطة بني سويف، ولجنة الدائرة الثانية بمقر مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي ث بنات وتضم "مركزي ناصر والواسطى" ولجنة الدائرة الثالثة بمقر مركز شباب اهناسيا، ولجنة الدائرة الرابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا وتضم "مراكز ببا وسمسطا والفشن".

وأشار المحافظ، إلى أنه يجري حاليًا مراجعة ضمان استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل وأثناء العملية الانتخابية، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كاف مع إستمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت، مع تكليف مسؤولى القطاع الصحي بإعداد وتنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتلافى أية ملاحظات تم رصدها في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في أغسطس الماضي.

وأوضح المحافظ، أنه تم وضع خطة متابعة لحظية مع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية، مع التأكيد علي سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، بجانب المرور اليومي على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية،مع توفير عدد كاف من المظلات المقاعد وكراسي متحركة بكافة المراكز الانتخابية، وذلك للتيسير على المواطنين خاصة المسنين وذوى الإعاقة لتسهيل الإدلاء بأصواتهم.
انتخابات النواب 2020.. مدير أمن بني سويف يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان (صور)
انتخابات النواب 2020.. مدير أمن بني سويف يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان (صور)
انتخابات النواب 2020.. مدير أمن بني سويف يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان (صور)
انتخابات النواب 2020.. مدير أمن بني سويف يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان (صور)
انتخابات النواب 2020.. مدير أمن بني سويف يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان (صور)
انتخابات النواب 2020.. مدير أمن بني سويف يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان (صور)
انتخابات النواب 2020.. مدير أمن بني سويف يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان (صور)
انتخابات النواب 2020.. مدير أمن بني سويف يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان (صور)

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