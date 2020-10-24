"الرياضة": 5 آلاف مشارك فى دوري خماسيات كرة القدم لأندية الأحياء الشعبية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
Advertisements

اختتمت النسخة السادسة من دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية" اللقاء القمي" بمحافظة بورسعيد، في خماسيات كرة القدم، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبد الوهاب.

وفازت محافظة الاسكندريه بالمركز الأول ومحافظة القليوبية بالمركز الثانى، فيما فازت الغربيه بالمركز الثالث والمنيا بالمركز الرابع.

شارك في فعاليات الدوري 20 محافظة علي مستوى الجمهورية"القاهرة، الغربية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، بني سويف، البحيرة، السويس، كفرالشيخ، جنوب سيناء، دمياط، الإسكندرية، المنيا، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، مطروح، قنا، الدقهلية"، باجمالي "5120"مشارك بنحو "256" مشارك من كل محافظة، ويستهدف المرحلة السنية بداية من سن 30 إلي 40 عام.

يشار إلى أن المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد استضافت الفعاليات وذلك خلال الفترة من ٢٢ الي ٢٤ اكتوبر الجاري.

و أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أن هذا الدوري يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة، من خلال التأكيد على رؤية القيادة السياسة لجعل الرياضة اسلوب حياة لكل المصريين.

وأضاف صبحي أن الوزارة باتت تعمل بشكل مستمر في تفعيل وتنفيذ كافة الأنشطة والبرامج في كل محافظات الجمهورية، لإستهداف جميع فئات وشرائح المجتمع.

وأختتم وزير الرياضة، بأنه في القريب العاجل سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع الاسبوع المقبل للاعلان عن خطة التنمية الرياضية والخاصة بدوري الاحياء الشعبية النسخه السابعة والذي من المتوقع ان يختتم فعالياته في شهر رمضان المقبل.

أوضحت الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية ان دوري الاحياء الشعبية يهدف الي تشجيع المجتمع علي ممارسة الرياضة، والتركيز علي دمج المرحلة السنية من (30-40) لممارسة الرياضة ضمن فريق واحد، وإبراز دور الدولة في رعاية جميع المراحل العمرية رياضيًا.
"الرياضة": 5 آلاف مشارك فى دوري خماسيات كرة القدم لأندية الأحياء الشعبية
"الرياضة": 5 آلاف مشارك فى دوري خماسيات كرة القدم لأندية الأحياء الشعبية
"الرياضة": 5 آلاف مشارك فى دوري خماسيات كرة القدم لأندية الأحياء الشعبية
"الرياضة": 5 آلاف مشارك فى دوري خماسيات كرة القدم لأندية الأحياء الشعبية
"الرياضة": 5 آلاف مشارك فى دوري خماسيات كرة القدم لأندية الأحياء الشعبية
"الرياضة": 5 آلاف مشارك فى دوري خماسيات كرة القدم لأندية الأحياء الشعبية

أخبار تهمك

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ 34 دقيقة

القصة الكاملة.. ماذا كان يقصد "ترامب" بتفجير سد النهضة؟

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ 36 دقيقة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى للأهلي: صدقوني كهربا "نحس" والوداد أكبر دليل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»