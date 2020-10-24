غادة عادل تشارك جمهورها بإطلالاتها في حفل "الجونة"

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نشرت الفنانة غادة عادل فيديو لها من مهرجان الجونة السينمائي وذلك عبر صفحتها الشخصيه في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهرت "غادة" وكانت تستعرض أنوثتها بفستان فوشيا قط وإعتمدت علي تسريحة شعر مميزة حيث تركت شعرها الكيرلي منسدلاً علي كتفيها وإعتمدت علي إكسسوارات بسيطة لتكمل إطلالتها المختلفة.



وإنطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وحضر حفل الإفتتاح كل من أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوي، خالد النبوي، أشرف زكي، عمرو سعد، سمير صبري، هاني رمزي،جمال سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، وغيرهم من نجوم الفن .



و تقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة، مع الإلتزام بكافة إجرائات السلامة.





