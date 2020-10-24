غادة عادل تشارك جمهورها بإطلالاتها في حفل "الجونة"

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
Advertisements


نشرت الفنانة غادة عادل فيديو لها من مهرجان الجونة السينمائي وذلك عبر صفحتها الشخصيه في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت "غادة" وكانت تستعرض أنوثتها بفستان فوشيا قط وإعتمدت علي تسريحة شعر مميزة حيث تركت شعرها الكيرلي منسدلاً علي كتفيها وإعتمدت علي إكسسوارات بسيطة لتكمل إطلالتها المختلفة.

وإنطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وحضر حفل الإفتتاح كل من أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوي، خالد النبوي، أشرف زكي، عمرو سعد، سمير صبري، هاني رمزي،جمال سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، وغيرهم من نجوم الفن .

و تقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة، مع الإلتزام بكافة إجرائات السلامة.


أخبار تهمك

القصة الكاملة.. ماذا كان يقصد "ترامب" بتفجير سد النهضة؟

منذ ساعة و 25 دقيقة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ 40 دقيقة

مرتضى للأهلي: صدقوني كهربا "نحس" والوداد أكبر دليل

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 18 ساعة

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»