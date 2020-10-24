وزير التنمية المحلية: نصدر تقريرا كل ساعتين عن العملية الانتخابية

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنهم بدأوا الاستعداد لعقد انتخابات مجلس النواب منذ نحو شهر، حيث هناك تنسيق بين كافة الجهات المعنية للخروج بالانتخابات في شكل لائق.





وأشار "شعراوي"، خلال لقاء خاص بالتغطية الخاصة لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن غرفة العمليات تصدر تقريرا عن وضع العملية الانتخابية كل ساعتين، وعند وقوع أي طارىء يتم التدخل فورا لحل أي أزمة.





وأوضح أن هناك زيادة في عدد المرشحين وهو ما سيساهم في تشكيل مجلس نواب قوي ومتنوع، مؤكدا أنهم وفروا المطهرات داخل اللجان، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.





وباستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.





وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.





وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



