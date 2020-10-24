توافد كبير للناخبين بالفيوم أمام اللجان منذ الدقائق الأولى

بدأ منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان الفرعية بمحافظة الفيوم، باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020، التوافد الملحوظ للناخبين بأغلب اللجان بالمحافظة وخاصة بقرية منيا الحيط التابعة لمركز إطسا، والتي يبلغ عددها 633 لجنة فرعية موزعين على 284 مقرًا انتخابيًا بجميع مراكز وقرى المحافظة.





وفتح رؤساء اللجان الفرعية وبحضور أعضاء اللجان ومندوبي المرشحين، أبوابها أمام الناخبين، عقب وضع الأحزمة البلاستيكية لتأمين صناديق الاقتراع، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر الخاصة بفتح اللجان لاستقبال الناخبين البالغ عددهم لإستقبال 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبًا.





وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.



